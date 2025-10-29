Milano 15:33
43.184 +0,13%
Nasdaq 15:33
26.158 +0,56%
Dow Jones 15:33
47.951 +0,51%
Londra 15:33
9.745 +0,50%
Francoforte 15:33
24.172 -0,44%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha chiuso in rialzo a 43.129.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.435. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.516. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.354.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
