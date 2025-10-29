Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Seduta moderatamente positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che ha chiuso in rialzo a 43.129.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 43.435. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 42.516. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 44.354.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)