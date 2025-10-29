Milano 15:33
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Seduta trascurata per il FTSE Mid Cap, che archivia la giornata con un timido +0,18%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58.377. Rischio di discesa fino a 57.633 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59.122.


