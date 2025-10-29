Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Sessione moderatamente positiva quella del 28 ottobre, per indice spagnolo, che termina gli scambi in salita a 16.087.
Le implicazioni di breve periodo di IBEX 35 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16.188,8. Possibile una discesa fino al bottom 15.883,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16.494,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)