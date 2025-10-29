Analisi Tecnica: indice MDAX del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Discreta performance per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che si è attestato a 30.237.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 30.065,8. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 30.350. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 30.634,3.
