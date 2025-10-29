Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
A picco il Light Sweet Crude Oil, che chiude gli scambi con un pessimo -2,18%.
Le implicazioni tecniche complessive del greggio WTI evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 59,07. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 61,44. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 58,04.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)