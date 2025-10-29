Milano 15:34
43.190 +0,14%
Nasdaq 15:34
26.160 +0,57%
Dow Jones 15:34
47.952 +0,52%
Londra 15:34
9.747 +0,52%
Francoforte 15:34
24.175 -0,43%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Chiusura in rosso per l'indice svizzero, che termina la seduta segnando un calo dell'1,34%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.529,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.275,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.190,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
