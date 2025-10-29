Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Chiusura in rosso per l'indice svizzero, che termina la seduta segnando un calo dell'1,34%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 12.529,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 12.275,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.190,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)