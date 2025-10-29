Milano 15:34
Analisi Tecnica: USD/CAD del 28/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Seduta debole per il cross USD contro "Loonie", con chiusura in calo a 1,3949.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3931. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3986. Il peggioramento del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3912.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
