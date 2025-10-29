Analisi Tecnica: USD/YEN del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Discesa moderata per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 28 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 152,767. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 151,876. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 151,579, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)