Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

Borsa: Il Nasdaq-100 avanza dello 0,34% alle 19:30

Il Nasdaq-100 scambia a 26.100,1 punti

L'indice del listino high-tech USA riporta un modesto guadagno dello 0,34%, chiudendo a 26.100,1 punti alle 19:30.
