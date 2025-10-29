Milano 15:35
43.203 +0,17%
Nasdaq 15:35
26.163 +0,58%
Dow Jones 15:35
47.942 +0,49%
Londra 15:35
9.748 +0,53%
Francoforte 15:35
24.185 -0,39%

Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,52%

L'indice dei titoli tecnologici USA esordisce a 26.147,72 punti

In breve, Finanza
Piccolo spunto rialzista per il Nasdaq-100, che passa di mano con un progresso dello 0,52%, a quota 26.147,72 in apertura.
