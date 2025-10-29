Milano 15:36
43.209 +0,19%
Nasdaq 15:36
26.161 +0,57%
Dow Jones 15:36
47.948 +0,51%
Londra 15:36
9.750 +0,55%
Francoforte 15:36
24.188 -0,37%

Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 4.016,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Shanghai che avanza appena dello 0,48%
Shanghai allunga timidamente il passo dello 0,48% e chiude a 4.016,33 punti.
Condividi
```