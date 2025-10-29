Deutsche Bank, utili 9 mesi in crescita a doppia cifra e sopra attese

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, che chiude i primi nove mesi con unrispetto ad un anno prima (+36% se si considerano i costi legati alla causa Postbank). L'utile netto è cresciuto dle 76% a 5,6 miliardi di euro.dei primi nove mesi dell'anno registrano unadi 32 miliardi. I flussi netti della divisione Private Bank e Asset Management si sono attestati a 66 miliardi di euro.Tutti e quattro i business del gruppo hanno messo a segno una crescita a doppia cifra, consentendo alla banca tedesca di raggiungere un, ed un Cost/income ratio del 63%, in linea con il target del 65% previsto nella guidance.con un Common Equity Tier 1 (CET1) capital ratio ni crescita al 14,5% dal 14,2% trimestre precedente e dal 13,8% dell'anno prima.I numeri delsono altrettanto solidi, con un(+34% aggiustato per i costi della causa Postbank). L'utile netto è salito del 9% a 1,8 miliardi, mentre il RoTE si è attestato al 10,7% ed il Cost/income ratio al 64,4% .Idi euro."Abbiamo registrato utili record sia nel terzo trimestre che nei primi nove mesi del 2025, confermando la creazione di valore per i clienti e gli azionisti della nostra Global bank in un contesto in rapida evoluzione", ha dichiarato il CEO, aggiungendo "s iamo sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi finanziari per il 2025 e, avendo aumentato le distribuzioni agli azionisti del 50% in ciascuno degli ultimi tre anni, siamo sulla buona strada per restituire oltre 8 miliardi di euro agli azionisti dal 2022 al 2026. Abbiamo gettato solide basi per la prossima fase del nostro percorso strategico".James von Moltke, Chief Financial Officer, added: “Revenue momentum from our well-diversified businesses combined with ongoing cost discipline have delivered strong organic capital generation and a return on tangible equity above 10% in all three quarters of 2025 to date. All four businesses are progressing on their strategic plans, and we have continued to deliver successfully on a wide range of execution milestones and control improvements this year.”