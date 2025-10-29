Giovani imprenditori sempre più "smart" negli affari senza rinunciare al fisico

(Teleborsa) - Isono protagonisti di un nuovo modo di fare impresa e di nuove relazioni con le banche, più attenti a. È quanto emerge dal, uno studio presentato al Salone dei Pagamenti, che offre uno spaccato dei comportamenti degli imprenditori under 36."Le PMI guidate da giovani imprenditori in Italia stanno diventando undell’economia: adottano strumenti digitali, esplorano mercati globali e sperimentano nuovi modelli di vendita. Capire le loro esigenze è essenziale per costruire soluzioni bancarie che soddisfino davvero le loro priorità di business", spiega, Country Manager di Visa Italia, aggiungendo che "i pagamenti digitali, in questo scenario, si posizionano come elemento chiave per sostenerne le aspettative di crescita, in modo flessibile e personalizzato, grazie alla loro capacità di abilitare una movimentazione del denaro semplice, veloce e sicura, in Italia e a livello internazionale”.Secondo lo studio, leper gli imprenditori under 36, ma lacon gli istituti tradizionali si fail 67% degli imprenditori possiede almeno un conto in una banca tradizionale, ma solo il 55% lo considera primario. Più spazio ai, dove strumenti FinTech e soluzioni digitali si affiancano ai canali bancari classici. Anche la: cresce la fiducia nelle piattaforme FinTech, considerate sempre più affidabili per la protezione delle informazioni finanziarie, con un livello di confidenza (50%) che si avvicina a quello riconosciuto alle banche tradizionali (55%).è ormai nel Dna delle giovani imprese - il 62% dei giovani imprenditori utilizza strumenti online o mobile per le operazioni quotidiane - ma soprattutto emerge una: il 43% utilizza tool di accounting, il 36% adotta sistemi di pagamento integrati, il 30% strumenti di gestione della spesa, il 24% piattaforme online per i prestiti alle PMI e il 20% applicazioni di cashflow management.L’inclinazione all’innovazione fa coppia con una: le vendite oltre confine rappresentano il 25% del fatturato delle imprese guidate da under 36, e la spesa in marketing estero arriva al 33%.Sul fronte dellaemerge un: il 64% utilizza iper promuovere il proprio business e il 55% per dialogare con i clienti, ma un dato significativo riguarda anche l’informazione: oggi il 34% dei giovani imprenditori si affida ai social per aggiornarsi su prodotti e servizi finanziari.Per quanto riguarda isi rileva una: se il bonifico bancario resta diffuso (45%), tra gli imprenditori under 36 cresce l’adozione di(32%),(25%) e(22%). I giovani non si limitano a usare nuovi strumenti, ma si aspettano vantaggi concreti, come rewards o sconti, a conferma di un approccio sempre più orientato al valore. Nonostante questo, i giovani imprenditori non rinunciano al contatto diretto ed il 39% delle operazioni viene ancora svolto in filiale.L'’integrazione dei software (23%) e la(31%) diventano, ma giocano un ruolo rilevante anche la(31%) ed il costo delle commissioni applicate nelle transazioni (32%).