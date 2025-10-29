Londra: balza in avanti Rio Tinto

Gruppo minerario anglo-australiano

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale del 2,05%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,57 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,45.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)