Milano 15:42
43.173 +0,10%
Nasdaq 15:42
26.145 +0,51%
Dow Jones 15:42
47.940 +0,49%
Londra 15:42
9.749 +0,54%
Francoforte 15:42
24.172 -0,44%

Londra: balza in avanti Rio Tinto

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Rio Tinto
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo minerario anglo-australiano, con una variazione percentuale del 2,05%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Rio Tinto rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Rio Tinto è in rafforzamento con area di resistenza vista a 55,57 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,45.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```