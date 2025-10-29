Milano 15:43
43.178 +0,11%
Nasdaq 15:43
26.135 +0,47%
Dow Jones 15:43
47.943 +0,50%
Londra 15:43
9.747 +0,52%
Francoforte 15:43
24.170 -0,45%

Londra: seduta euforica per GSK

Migliori e peggiori
Londra: seduta euforica per GSK
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda biofarmaceutica, che scambia in rialzo del 3,80%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


Lo status tecnico di GSK è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 17,23 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 16,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 17,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
