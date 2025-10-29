Madrid: giornata depressa per Aena

gestore degli aeroporti spagnolo

Ibex 35

Aena

Aena

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 2,44%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,86 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,36. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,36.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)