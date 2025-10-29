Milano 15:44
Madrid: giornata depressa per Aena

(Teleborsa) - Rosso per il gestore degli aeroporti spagnolo, che sta segnando un calo del 2,44%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35, ad evidenza del fatto che il movimento di Aena subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,86 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,36. L'equilibrata forza rialzista di Aena è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,36.

