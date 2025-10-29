New York: accelera KLA-Tencor

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana
, che tratta in rialzo del 4,38%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, KLA-Tencor
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.270,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.235,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.305,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)