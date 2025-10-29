Milano 17:35
New York: accelera KLA-Tencor

New York: accelera KLA-Tencor
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la compagnia tecnologica americana, che tratta in rialzo del 4,38%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a KLA-Tencor rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, KLA-Tencor è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1.270,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.235,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1.305,4.

