Milano 17:35
43.243 +0,26%
Nasdaq 21:00
26.120 +0,41%
Dow Jones 21:03
47.632 -0,16%
Londra 17:35
9.756 +0,61%
Francoforte 17:37
24.124 -0,64%

New York: allunga il passo Caterpillar

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Protagonista il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 12,93%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 606,3 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 568,1. L'equilibrata forza rialzista di Caterpillar è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 644,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
