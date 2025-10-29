New York: in perdita Adobe Systems

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore di Photoshop e Acrobat
, che esibisce una perdita secca del 5,74% sui valori precedenti.
L'andamento di Adobe Systems
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo di Adobe
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 350,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 333,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 366,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)