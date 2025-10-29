Milano 15:48
In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Giornata negativa per il comparto del commercio in Italia, che continua la seduta a 110.634,47 punti, in calo dell'1,11%.
