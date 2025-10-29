Milano 15:48
Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito lombardo, che avanza bene del 2,47%.

Il movimento di Popolare di Sondrio, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Banca Popolare di Sondrio rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,49 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,06. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
