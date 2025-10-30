Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Rialzo marcato per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in utile dello 0,89% sui valori precedenti.
Lo scenario del greggio che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 64,21. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 65,77 . Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 63,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)