Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/10/2025

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,16%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Dow Jones 30 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.980,7. Rischio di discesa fino a 47.008,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48.952,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
