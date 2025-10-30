Milano 10:01
43.076 -0,38%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:01
9.709 -0,48%
Francoforte 10:01
24.183 +0,24%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / CHF, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,40%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9293. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,933, mentre il primo supporto è stimato a 0,9256.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```