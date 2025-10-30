Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un timido -0,19%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.226,4. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.188,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.175,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)