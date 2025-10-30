Milano 10:02
43.049 -0,45%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:02
9.709 -0,49%
Francoforte 10:02
24.166 +0,17%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'indice principale della Borsa di Parigi, che in chiusura evidenzia un timido -0,19%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.226,4. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.188,1. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.175,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```