Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Frazionale ribasso per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,64%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 24.247,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 24.062,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24.001,2.


