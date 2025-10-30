Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9.789,5, mentre il primo supporto è stimato a 9.612. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9.967,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)