Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Modesta la performance per il principale indice della Borsa di Milano, che ha registrato un marginale guadagno a 43.243.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.529. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.669. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.390.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)