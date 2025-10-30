Milano 10:02
43.049 -0,45%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:02
9.709 -0,49%
Francoforte 10:02
24.166 +0,17%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Modesta la performance per il principale indice della Borsa di Milano, che ha registrato un marginale guadagno a 43.243.

Lo status tecnico di breve periodo del FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 43.529. Rischio di eventuale correzione fino al target 42.669. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 44.390.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
