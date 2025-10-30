Milano 10:02
43.049 -0,45%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:02
9.709 -0,49%
Francoforte 10:02
24.166 +0,17%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Chiusura negativa per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con un ribasso dello 0,98%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 29.823,2. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 30.174,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 29.706.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```