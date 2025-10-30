Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Performance infelice per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 29 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,37% rispetto alla seduta precedente.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 12.229,4. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 12.483,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 12.144,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)