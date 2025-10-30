Analisi Tecnica: USD/YEN del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Composto rialzo per il cross americano contro Yen, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,34%.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 153,116. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 152,225. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 151,754, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)