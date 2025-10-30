Banco Desio, Fides completa cartolarizzazione da oltre 300 milioni

Banco Desio

(Teleborsa) -, intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo, ha completato con successo una nuova operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto.Banca Finanziaria Internazionale e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch hanno agito rispettivamente in qualità di Arranger e Co-Arranger.L’operazione, spiega una nota, è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l’emissione di titoli per un importo complessivo di euro 313,3 milioni, è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio improntata alla crescita in ambito personal finance ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di Fides nell’orizzonte di piano industriale 2024-2026.“Siamo molto soddisfatti,. Ringraziamo i nostri partners in questa operazione le cui condizioni rappresentano una conferma della qualità del credito e della crescente fiducia del mercato nei confronti del Gruppo Banco Desio e del modello di business della nostra controllata Fides” ha commentato. I titoli asset-backed sono stati emessi in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati interamente sottoscritti da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank per euro 276 milioni, mentre i titoli di classe junior, pari a euro 37,3 milioni sono stati sottoscritti dall’Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell’interesse economico netto".