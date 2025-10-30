Banco Desio, Fides completa cartolarizzazione da oltre 300 milioni

(Teleborsa) - Fides
, intermediario finanziario controllato al 100% dalla capogruppo Banco Desio
, ha completato con successo una nuova operazione privata di cartolarizzazione di crediti derivanti prevalentemente da finanziamenti contro cessione del quinto.
Banca Finanziaria Internazionale e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Milan Branch hanno agito rispettivamente in qualità di Arranger e Co-Arranger.
L’operazione, spiega una nota, è stata strutturata ai sensi della legge 130/1999 mediante l’emissione di titoli per un importo complessivo di euro 313,3 milioni, è coerente con la strategia del Gruppo Banco Desio improntata alla crescita in ambito personal finance ed è funzionale al perseguimento degli obiettivi di Fides nell’orizzonte di piano industriale 2024-2026.
“Siamo molto soddisfatti, con questa operazione chiudiamo e superiamo i nostri obiettivi di funding 2025
. Ringraziamo i nostri partners in questa operazione le cui condizioni rappresentano una conferma della qualità del credito e della crescente fiducia del mercato nei confronti del Gruppo Banco Desio e del modello di business della nostra controllata Fides” ha commentato l’Amministratore Delegato Alessandro Decio
. I titoli asset-backed sono stati emessi in due tranche: senior e junior. I titoli senior sono stati interamente sottoscritti da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank per euro 276 milioni, mentre i titoli di classe junior, pari a euro 37,3 milioni sono stati sottoscritti dall’Originator anche per finalità regolamentari di mantenimento dell’interesse economico netto".