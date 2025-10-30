Milano 10:04
42.989 -0,59%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:04
9.705 -0,52%
Francoforte 10:04
24.151 +0,11%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%

Il DAX esordisce a 24.187,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,26%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,26%, dopo aver aperto a 24.187,82 punti.
Condividi
```