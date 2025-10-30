Milano 30-ott
43.202 -0,09%
Nasdaq 30-ott
25.735 -1,47%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 +0,04%
Francoforte 30-ott
24.119 -0,02%

Borsa: Discesa moderata per il Dow Jones, in ribasso dello 0,23%

Il Dow Jones termina a 47.522,12 punti

In breve, Finanza
L'indice dei giganti di Wall Street porta a casa un calo dello 0,23%, con chiusura a 47.522,12 punti.
