Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:18
25.881 -0,91%
Dow Jones 18:18
47.759 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (+0,04%)

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.760,06 punti

Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un +0,04% e archivia gli scambi a 9.760,06 punti.
