Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Oil & Gas

Giornata negativa per il comparto petrolifero europeo, che continua la seduta a 417,82 punti, in calo dell'1,42%.
