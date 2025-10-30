Milano 14:30
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Bechtle

(Teleborsa) - Avanza Bechtle, che guadagna bene, con una variazione del 2,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bechtle rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,05 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,99. Il peggioramento di Bechtle è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 35,43.

