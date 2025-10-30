Mondo TV France, concluso periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale a pagamento

Mondo Tv France

(Teleborsa) -informa che si èdelle massime 23.501.862 azioni ordinarie Mondo Tv France di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti della Società, secondo i termini e condizioni della delega attribuita, lo scorso 30 giugno dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti per l’aumento di capitale, a pagamento ed in via scindibile, con diritto di opzione, da eseguirsi entro e non oltre il 30 giugno 2026, per un importo massimo pari a 940mila euro (l’“Aumento di Capitale”).Durante il periodo di offerta in opzione sono stati, ad un prezzo di sottoscrizione di 0,04 euro, pari al 1,33% del totale delle Nuove Azioni offerte per un controvalore complessivo di 12.465,40 euro.Il socio di maggioranza assoluta, titolare di circa il 59% del capitale sociale della Società, ha comunicato che, in considerazione della procedura diin corso, non potrà partecipare all’aumento di capitale.La società ricorda che, azionista di riferimento di Mondo TV e socia di Mondo TV France, ha già effettuato a favore di quest’ultima un versamento di 125 mila euro in conto futuro aumento di capitale. Tale importo sarà convertito in azioni di nuova emissione successivamente alla chiusura del periodo di offerta in opzione e dell’ Offerta in Borsa nelle sedute del 3 e 4 novembre 2025 e comunque entro e non oltre il termine finale dell’aumento di capitale fissato per il 31 dicembre 2025.Alla chiusura del Periodo di Offerta, risultano(i “Diritti Inoptati”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 23.190.227 Nuove Azioni, corrispondenti al 98,67% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di 927.609,08 euro.I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta (i “Diritti Inoptati”) saranno, per il tramite di Banca Finnat Euramerica, nelle giornate del 3 e 4 novembre 2025, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l’“Offerta in Borsa”).I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 1 Nuova Azione Ordinaria, al prezzo di 0,04 euro cadauna, ogni 2 Diritti Inoptati acquistati.La Società segnala inoltre che sono in corso, nell’ambito di operazioni di natura privata e nel rispetto dei termini di chiusura dell’aumento di capitale fissati al 31 dicembre 2025. Tuttavia, ad oggi, non sussistono impegni vincolanti e non vi è certezza in merito alla conclusione di tali trattative né al relativo esito positivo.