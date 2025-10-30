New York: rosso per Microsoft

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso informatico americano
, in flessione del 3,02% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 532,7 USD e primo supporto individuato a 519,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 545,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)