New York: rosso per Microsoft

società informatica di Redmond

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 3,02% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'esame di breve periodo dellaclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 532,7 USD e primo supporto individuato a 519,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 545,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)