Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 18:24
25.905 -0,82%
Dow Jones 18:24
47.762 +0,27%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: senza freni Alphabet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,15%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Alphabet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 294 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 305,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
