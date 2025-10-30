New York: senza freni Alphabet

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la Holding statunitense a cui fa capo Google
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,15%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alphabet
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Alphabet
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 294 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 305,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)