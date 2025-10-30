Milano 17:35
43.202 -0,09%
Nasdaq 21:00
25.735 -1,47%
Dow Jones 21:01
47.522 -0,23%
Londra 17:35
9.760 +0,04%
Francoforte 17:35
24.119 -0,02%

New York: si concentrano le vendite su Comcast Corporation

Migliori e peggiori, In breve
Si muove verso il basso il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, con una flessione del 3,45%.
