PALLADIUM del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.
Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.421,2 con primo supporto visto a 1.391,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.376,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)