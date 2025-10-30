Milano 10:09
43.022 -0,51%
Nasdaq 29-ott
26.120 0,00%
Dow Jones 29-ott
47.632 0,00%
Londra 10:09
9.709 -0,48%
Francoforte 10:09
24.167 +0,18%

PALLADIUM del 29/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 29/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Seduta vivace per il metallo prezioso, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.

Le implicazioni di medio periodo del palladio confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1.421,2 con primo supporto visto a 1.391,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1.376,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
