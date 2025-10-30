Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese
, che mostra un decremento del 2,99%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40
, ad evidenza del fatto che il movimento di TotalEnergies
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'esame di breve periodo di TotalEnergies
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,33 Euro e primo supporto individuato a 52,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,58.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)