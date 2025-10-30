Milano 14:33
Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese, che mostra un decremento del 2,99%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di TotalEnergies subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo di TotalEnergies classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 53,33 Euro e primo supporto individuato a 52,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 54,58.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
