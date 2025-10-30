Milano 14:34
42.956 -0,66%
Nasdaq 14:34
25.921 -0,76%
Dow Jones 14:34
47.574 -0,12%
Londra 14:34
9.716 -0,41%
Francoforte 14:34
24.102 -0,09%

Piazza Affari: calo per Avio

Migliori e peggiori, Spazio
Piazza Affari: calo per Avio
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda aerospaziale italiana, in flessione del 3,27% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Avio rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Avio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,38 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 38,13. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```