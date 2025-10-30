Piazza Affari: si concentrano le vendite su GVS

(Teleborsa) - Rosso per il produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici
, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Il trend di GVS
mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La situazione di medio periodo di GVS
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 4,287 Euro. Supporto visto a quota 4,167. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 4,407.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)