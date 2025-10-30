Più Medical, presentata comunicazione di pre-ammissione per IPO su EGM

(Teleborsa) -ha presentato, in data 29 ottobre 2025, lafunzionale all’alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.Più Medical è unacon modello buy-and-build attiva nel settore dellae focalizzata ad oggi sulla regione Lombardia.L’indicativa del capitale economico della Società, ante-Aumento di Capitale, è compreso tra, pari a una cui corrisponde una, assumendo l’integrale sottoscrizione delle nuove azioni offerte nell’ambito dell’Offerta, compresa traÈ previsto che l’offerta abbia per. In particolare, l’Offerta sarà composta da (i) massime 1.700.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, approvato dall’assemblea dei soci della Società in data 27 ottobre 2025 (l’“Aumento di Capitale”) e da (ii) massime 250.000 azioni poste in vendita da G.S.M. e La Farmaceutica (“La Farmaceutica” e unitamente a GSM, gli “Azionisti Venditori”), azionisti di maggioranza della Società e riferibili alla Famiglia Maroni.È inoltre prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Joint Global Coordinators, anche per conto dei Joint Bookrunners,dell’, pari a circa il 14% del numero massimo di azioni oggetto dell’Offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’Offerta avrà ad oggetto massime 2.225.000 azioni, corrispondenti al 35,0% circa del capitale sociale (post-Aumento di Capitale).L’a: (i) “investitori qualificati” in Italia e negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo; (ii) a“investitori qualificati” nel Regno Unito; (iii) investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, ad esclusione di Australia, Canada e Giappone, e di qualsiasi altro Paese nel quale l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.Il bookbuilding ha avuto avvio oggi 30 ottobre 2025 mentre l’L’operazione è finalizzata a sostenere la, ampliando il raggio d’azione della Società e delle società da essa controllate (il “Gruppo”) nelle. L’obiettivo è rafforzare e consolidare la quota di mercato attraverso un, un’integrazione rapida ed efficiente delle nuove farmacie e una struttura di governance e controllo in grado di accompagnare la crescita futura. I proventi derivanti dall’operazione saranno destinati a finanziare nuove acquisizioni, completare l’integrazione delle farmacie recentemente acquisite, sostenere lo sviluppo di nuovi servizi a maggiore marginalità e potenziare la piattaforma gestionale e digitale del Gruppo., CEO di Più Medical, ha commentato: “Più Medical nasce da una visione chiara: trasformare un settore tradizionale come quello della farmacia in un modello moderno, efficiente e integrato. Siamo partiti dalle farmacie territoriali, valorizzando la loro prossimità e il loro ruolo sociale, per poi introdurre una dimensione industriale fatta di processi digitali, sinergie di acquisto e sviluppo di brand e servizi a maggiore valore aggiunto. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma di riferimento nel panorama italiano, capace di coniugare la qualità del servizio al cliente con una gestione evoluta, sostenibile e orientata alla crescita. Con la quotazione in Borsa apriamo una nuova fase del nostro percorso: intendiamo accelerare il piano di espansione, ampliando la rete di farmacie nel Nord Italia e replicando un modello scalabile che punta su efficienza, tecnologia e centralità delle persone. L’IPO rappresenta per noi un passofondamentale per accelerare la crescita e attrarre partner che condividano la nostra visione di lungo periodo".Il Gruppo ha registrato neli seguenti risultati pro-forma: Ricavi delle Vendite di 26,1 milioni (+4,2% rispetto al 2023 like-for-like), EBITDA Adjusted di 3,6 milioni (EBITDA margin 13,9%) e cash conversion del 64%. Nel, il Gruppo ha invece registrato i seguenti dati consolidati pro-forma: Ricavi delle Vendite di 13,4 milioni, EBITDA Adjusted di 2,0 milioni (EBITDA margin 14,8%).Nel contesto dell'operazione e a, lo scorso 27 ottobre 2025 Più Medical ha sottoscritto un