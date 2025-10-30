PLATINUM del 29/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre
Balza in avanti il metallo bianco-argenteo, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,79%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del platino, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.608,5. Primo supporto visto a 1.580,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.567.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)