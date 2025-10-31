Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido +0,05%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,6198 e primo supporto individuato a 0,6153. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,6243.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```