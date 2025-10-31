Milano 30-ott
43.202 0,00%
Nasdaq 30-ott
25.735 0,00%
Dow Jones 30-ott
47.522 -0,23%
Londra 30-ott
9.760 0,00%
Francoforte 30-ott
24.119 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre

Giornata fiacca per il derivato italiano, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,08%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.180, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.405. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 43.955.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```