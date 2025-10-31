Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 ottobre
Riunione sostanzialmente debole quella del 30 ottobre per il CABLE, che conclude gli scambi in frazionale calo a 1,3154.
Il quadro tecnico del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3092 con tetto rappresentato dall'area 1,3278. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,303.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)